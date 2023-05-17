Мужчину осудят за попытку купить больничный лист в Хабаровском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Мужчина хотел купить больничный лист через посредника, но в итоге остался без денег и документа, став фигурантом уголовного дела.

В июне 2022 года 26-летний житель Верхнебуреинского района передал пять тысяч рублей посреднику за оформление больничного листа. «Связной» должен был передать деньги врачу, но не устоял перед искушением и присвоил их.

- Заведено уголовное дело за покушение на дачу взятки через посредника. Материалы следствия уже переданы в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Посредник также понесет наказание. Следствие в отношении него еще продолжается.

Ранее в Хабаровске наказали оператора мобильной связи, по вине которого женщина потеряла 1,2 миллиона рублей.

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