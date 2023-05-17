Это точно безопасно? Какие продукты сомнительного качества попадают на прилавки магазинов Хабаровска

Роспотребнадзор назвал продукты, которые не прошли проверку качества в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

В краевом управлении Роспотребнадзора подвели итоги работы в первом квартале 2023 года, назвав продукты, которые не прошли проверку качества и безопасности. За три месяца было исследовано 359 проб пищевой продукции, в том числе на содержание пестицидов, микотоксинов, меламина, бензапирена, нитрозаминов, нитритов, мышьяка, ртути, свинца, кадмия и йода.

Тест на содержание антибиотиков не прошли две пробы импортного мяса. Хуже всего, что они были взяты в детсаду и на складе поставщика, который доставляет продукцию в дошкольные учреждения.

Исследование на нитраты прошли 93 образца, среди которых 49 – импортный товар. Проверку «завалили» российские картофель и морковь, а также свекла, привезенная из Китая.

Хуже дело обстоит с молочкой. Признаки подделки обнаружены в 12 пробах. Большая часть фальсификата приходится на сливочное масло, сгущенку и сметану. О последнем случае выявления подделки стало известно совсем недавно. Проверку не прошло сливочное масло московского производителя. В целом продукция не соответствовала жирно-кислотному составу, а в некоторой были обнаружены фитостерины.

Самыми «примерными» в первом квартале 2023 года оказались товары из категорий «Продукты детского питания», «Соки и нектары», «Безалкогольные напитки», «Алкогольные напитки» и «БАД к пище». Среди них не обнаружено ни одного нарушения.

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