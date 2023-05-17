Задать вопросы министру образования предложили жителям Хабаровского края Фото: @nanadm682350

министру образования Хабаровского края Виктория Хлебников ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире. Трансляция пройдет 19 мая на официальных страницах правительства во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

На этот раз во время прямого эфира поднимут темы проведения ЕГЭ и летней оздоровительной кампании в 2023 году. Задать вопрос можно в комментариях под постом во «ВКонтакте» (https://vk.cc/co9Xw8) и «Одноклассниках» (https://ok.me/mPVA1). Трансляция начнется в пятницу в 15:00.

Напомним, ЕГЭ в Хабаровске будут проходить с 26 мая по 20 июня. В этом году обязательными к сдаче будут экзамены по математике и русскому языку.

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