За продажу мишек Teddy оштрафовали предпринимателя из Хабаровска Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Хабаровске приставы взыскали с местного предпринимателя 30 тысяч рублей за продажу мишек Teddy. Они стояли на витрине в магазине бизнесмена, но торговля оказалась незаконной.

- Компания, представляющая интересы правообладателя, подала иск в Арбитражный суд Хабаровского края о компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. Рассмотрев материалы дела, суд принял решение об удовлетворении исковых требований компании и взыскании с бизнесмена компенсации, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Против предпринимателя завели исполнительное производство. Бизнесмена также предупредили об ответственности. На его накопления обратили взыскания. Тянуть мужчина не стал и быстро выплатил весь долг.

Ранее в Хабаровском крае поймали браконьеров, у которых нашли несколько десятков килограммов икры. Они ловили щуку во время нереста.

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