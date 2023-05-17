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НовостиОбщество17 мая 2023 4:53

За продажу мишек Teddy оштрафовали предпринимателя из Хабаровска

Бизнесмен нарушил правила использования товарного знака
Василина ВАСИЛЬЕВА
За продажу мишек Teddy оштрафовали предпринимателя из Хабаровска

За продажу мишек Teddy оштрафовали предпринимателя из Хабаровска

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Хабаровске приставы взыскали с местного предпринимателя 30 тысяч рублей за продажу мишек Teddy. Они стояли на витрине в магазине бизнесмена, но торговля оказалась незаконной.

- Компания, представляющая интересы правообладателя, подала иск в Арбитражный суд Хабаровского края о компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. Рассмотрев материалы дела, суд принял решение об удовлетворении исковых требований компании и взыскании с бизнесмена компенсации, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Против предпринимателя завели исполнительное производство. Бизнесмена также предупредили об ответственности. На его накопления обратили взыскания. Тянуть мужчина не стал и быстро выплатил весь долг.

Ранее в Хабаровском крае поймали браконьеров, у которых нашли несколько десятков килограммов икры. Они ловили щуку во время нереста.

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