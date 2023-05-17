Двое молодых людей обокрали пункт выдачи заказов в Магадане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Некоторые жители Магадана так и не дождались своих интернет-заказов. Пункт выдачи, с которого они должны были забрать посылки, обокрали двое парней.

Ранее судимые молодые люди 22 и 20 лет в ночь с 14 на 15 мая пробрались на склад и обокрали его на 40 тысяч рублей.

- Следователем заведено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Максимальная санкция - лишение свободы на срок до пяти лет, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Часть похищенного нашли и забрали. Парни находятся под подпиской о невыезде.

Напомним, в Комсомольске-на-Амуре наказали похитителя электричества. Он самовольно подключался к электросетям и накопил приличный долг. Мужчине вносили несколько предупреждений, но это так и не помогло. Пришлось прибегнуть к более действенным мерам. Теперь комсомольчанин заплатит штраф.

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