Рейсы по Амуру на теплоходах запустят в Хабаровском крае Фото: Aviasales

Увлекательное путешествие по Амуру ждет жителей Хабаровского края. С 27 по 29 мая между Комсомольском и Николаевском будет курсировать комфортабельный теплоход «Сергей Торбин».

- Целых 11,5 часа водной глади и аутентичных пейзажей с заходом в населенные пункты: Киселевка, Софийское, Мариинское, Богородское, Сусанино, Тыр, Тахта и Иннокентьевка, - рассказали в Aviasales.

Из Комсомольска речной транспорт начинает ходить с 27 мая по вторникам, четвергам, пятницам и субботам. Из Николаевска - с 29 мая по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Билеты начнут продавать с 22 мая.

Напомним, в Хабаровском крае открываются дачные перевозки. С местным предпринимателем о курсировании теплоходов по Амуру договорилась администрация Николаевска-на-Амуре. Между тем для пассажиров есть плюс: стоимость билетов на речной транспорт осталась на уровне прошлого года.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.