Трамвай №5 снимут с маршрута на три дня в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

На три дня жителей Северного района оставят без трамвая. Из-за ремонта тепловых сетей временно прекратит работу маршрут №5.

- СП «Хабаровские тепловые сети» будет проводить ремонт на Джамбула. Поэтому с 19 по 22 мая временно прекратит движение трамвай №5 по маршруту «Поселок Кирова - Железнодорожный вокзал», - уточнили в управлении промышленности, транспорта, связи города.

Хабаровчанам, которые останутся без маршрута, придется ездить на автобусах, так как у жителей Северного нет альтернатив в выборе транспорта. Особенно сложно придется пассажирам в пятницу. Скорее всего, автобусы будут сильно переполнены в часы пик.

Напомним, из-за ремонта улицы Тихоокеанской произошли изменения в схеме движения автобусов. До 25 мая маршруты №№ 8, 11, 23, 35, 46, 49, 68 и 71 будут объезжать часть дороги по Стрельникова и Даниловского.

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