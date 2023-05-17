Алкоголь не будут продавать в Биробиджане 19 мая Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже в предстоящую пятницу, 19 мая, для выпускников школ Биробиджана прозвенят последние звонки. В этот день традиционно в городе запретят продавать алкоголь. Купить спиртное не получится ни в одной торговой точке.

- Согласно областному закону и постановлению мэрии Биробиджана алкогольная продукция запрещена к реализации в торговых точках в дни последних звонков и 1 сентября. Информация о запрете продажи спиртного доведена до всех предпринимателей города, - рассказал Максим Семенов, мэр Биробиджана.

Те, кто нарушит запрет, ответят по закону. Для бизнесменов предусмотрены штрафы: от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц с конфискацией товаров и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических лиц.

В Хабаровске последние звонки запланированы на 22 и 23 мая. В этом году праздники пройдут немного иначе, чем обычно. О том, как отметят их школы города, можно почитать по ссылке.

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