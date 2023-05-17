Рейсы до Новокаменки возобновляются в Хабаровском крае Фото: минтранс Хабаровского края

Жители Хабаровского края снова могут воспользоваться речным общественным транспортом по маршруту «Речной вокзал - Новокаменка». Рейсы по этой схеме начнут выполняться с 19 мая.

- Напомним, что рейсы в село Новокаменка не выполнялись по причине резкого спада уровня воды в реке Тунгуска, - сказали в министерстве транспорта Хабаровского края.

Рейс с речного вокзала до Паруса пока выполняется до остановки «Протока Осиновая», а рейс «Хабаровск - Победа» пока ходит до пункта «Улика-Павловка».

Когда рейсы по этим направлениям снова будут ходить в полноценном режиме, в министерстве пообещали рассказать сразу же.

Кроме того, в Хабаровском крае по Амуру запускают и туристические рейсы. Они будут выполняться на комфортабельных теплоходах и длиться больше 11 часов с заходом в несколько населенных пунктов.

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