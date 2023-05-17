Слишком много марганца нашли в воде в ЕАО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты лаборатории Россельхознадзора в Еврейской автономной области проверили воду, которой пользуются жители частного сектора. Они получали ресурс из скважины.

- Предоставленный образец не соответствует СанПиНам по нескольким показателям - мутности, общей жесткости и цвету, а также по содержанию в нем общего железа и марганца. Например, показатели по марганцу составили 0,56 миллиграмма на кубический дециметр при норме не более 0,1, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Как правило, вода, в которой слишком много железа и марганца, приобретает желтоватый цвет и неприятный вкус. Кроме того, она опасна для здоровья человека, поэтому ее в обязательном порядке нужно чистить несколько раз.

Кроме того, в ЕАО специалисты зафиксировали новую вспышку африканской чумы свиней.

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