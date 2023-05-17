Автобус №17 изменит маршрут в Хабаровске 19 мая Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске на улице Салтыкова-Щедрина пройдет ремонт на железнодорожном переезде. Поэтому 19 мая с 9:30 до 15:30 на этом участке закроют сквозное движение транспорта.

- На период производства работ движение маршрута №17 «Госбанк - Спиртзавод» будет осуществляться до железнодорожного переезда, - сказали в администрации Хабаровска.

Отследить местоположение и работу общественного транспорта, а также узнать, когда тот или иной автобус приедет на нужную остановку, хабаровчане могут на сайте «Транспорт27.рф», в приложении Go2bus или у диспетчера городского межотраслевого навигационно-информационного центра по телефону 45-00-56. Он работает круглосуточно.

Изменится в краевой столице и схема движения других автобусов. Из-за ремонта Тихоокеанской улицы по-другому будут ездить восемь маршрутов. Другая схема проезда будет действовать десять дней.

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