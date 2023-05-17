До пяти лет грозит браконьерам за вылов кеты в Магаданской области Фото: Олег ЗОЛОТО

На Колыме приговор суда выслушают браконьеры. В прошлом году они наловили в реке Большая Гарманда больше 50 штук горбуши и кеты.

Преступление выявили специалисты управления ФСБ. Против троих жителей поселка Эвенск завели уголовное дело за незаконный вылов красной рыбы. Одному еще предъявили обвинение за причинении вреда здоровью с применением оружия.

- В результате противоправных действий, государству причинен ущерб в размере свыше 100 тысяч рублей, который полностью возмещен обвиняемыми в ходе следствия, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

За преступление рыбакам грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Хабаровском крае поймали браконьеров с несколькими десятками килограммов икры. Они ловили щуку во время нереста, и в итоге стали фигурантами судебного разбирательства.

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