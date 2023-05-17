За избиение бывшей жены осудили мужчину в Магаданской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омсукчане приговор осудили местного жителя. Он, будучи подвергнутым административному наказанию, избил свою бывшую жену. Против него завели уголовное дело.

Все произошло в марте. Мужчина изрядно выпил и пришел в гости к бывшей жене. Там, приревновав ее, жестоко избил. К слову, его уже привлекали к ответственности за побои экс-супруги.

Мужчину признали виновным и приговорили к обязательным работам. На благо государства ему придется потрудиться 200 часов.

Ранее в Биробиджане мужчина лишился пульта, телевизора и трико после застолья с незнакомцем. К нему в гости пришел приятель со своим другом. Гостеприимный хозяин открыл бутылку со спиртным, достал закуску. В какой-то момент друг ушел, а мужчина уснул. Гость воспользовался шансом и обокрал нового товарища.

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