В ЕАО завели уголовное дело о смертельном ДТП Фото: прокуратура ЕАО

На трассе в Еврейской автономной области 26 апреля произошла смертельная авария. Между 14:00 и 15:45 мужчина на Nissan Wingroad ехал с Биробиджана в Амурзет, превысил скорость, и машина перевернулась.

В автомобиле был пассажир – знакомый водителя.

- В результате ДТП водитель автомобиля и пассажир получили тяжкие телесные повреждения. Оба с тяжелыми травмами госпитализированы в больницу, где через некоторое время пассажир автомобиля скончался, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Следственный комитет завел уголовное дело за нарушение ПДД, в результате которого погиб человек. Прокуратура признала это решение законным и теперь контролирует ход работы над ним.

Напомним, в Комсомольске-на-Амуре под колеса автомобиля попала женщина. Она стояла на остановке и ждала общественный транспорт. Оказалось, что виновник сел за руль в наркотическом опьянении.

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