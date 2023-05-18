Упала и не могла встать: спасатели помогли пожилой женщине с переломом на Колыме

Сотрудники МЧС спасли 83-летнюю женщину с переломом ноги в Магадане Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

83-летняя пенсионерка занималась домашними делами. Женщина случайно упала, а при попытке встать почувствовала острую боль в ноге. Она вызвала «скорую», но когда врачи приехали, они не смогли забрать ее в больницу. Пострадавшую нужно было вынести из квартиры, так как она не могла ходить самостоятельно. Тогда пришлось вызывать МЧС, чтобы эвакуировать пенсионерку.

- В квартире специалисты наложили шину на сломанную ногу. После этого женщину вынесли на улицу, где стояла карета скорой помощи. Женщину аккуратно переложили на носилки и отвезли в больницу, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Ранее спасатели Магадана помогли женщине снять обручальное кольцо после того, как ее палец сильно распух.

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