За решетку на девять лет: магаданца приговорили к колонии за хранение оружия и наркотиков

Сотрудники ФСБ нашли оружие и наркотики у жителя Магадана Фото: УФСБ России по Магаданской области

В августе 2022 года сотрудники ФСБ нашли дома у 47-летнего жителя Магадана схрон с оружием и наркотики. Мужчину задержали и завели на него дело по двум статьям.

- Общая масса запрещенных веществ составила полутора килограмм. Задержанного обвинили в незаконном обороте наркотиков, оружия и боеприпасов, - рассказали в УФСБ России по Магаданской области.

После расследования дела все материалы были переданы в суд. Мужчине вынесли приговор в виде девяти лет лишения свободы. Он проведет срок в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Магадане задержали сотрудника УФСИН, который распространял наркотики по городу. Его взяли с поличным в районе зоны отдыха «Горняк».

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