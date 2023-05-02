Знал о тюрьме все: сотрудник УФСИН из Магадана распространял наркотики по городу

Мужчину задержали с поличным при распространении наркотиков в тайники Фото: СУ СК России по Магаданской области

Нехватка денег или острых ощущений толкнули 26-летнего мужчину из Магадана заняться противозаконной деятельностью. Следственный отдел СУ СК России по Магадану завершил расследование уголовного дела по статье «Незаконный сбыт наркотического средства с использованием информационо-телекоммуникационных сетей».

- 26-летний сотрудник УФСИН в свободное от работы время собирался сбыть восемь свертков с наркотическим веществом массой чуть более восьми граммов. Сделать это попытался путем оставления свертков в тайниках, - рассказала «КП» - Хабаровск» Лилия Полищук, временно исполняющая обязанности старшего помощника руководителя управления по информационному взаимодействию со СМИ СУ СК России по Магаданской области.

Раскрыть преступную деятельность сотрудника удалось подразделению собственной безопасности УФСИН России по Магаданской области, которые во взаимодействии с управлением по контролю за оборотом наркотиков регионального управления внутренних дел смогли задержать злоумышленника.

27 февраля 2023 года мужчине удалось сбыть один из восьми свертков, однако позднее его деятельность была пресечена. Подозреваемый был задержан с поличным в районе зоны отдыха «Горняк» в Магадане. На месте преступления он выбросил на землю сверток, замотанный изолентой синего цвета. При проведении осмотра места преступления сотрудниками полиции были обнаружены еще семь аналогичных свертков.

Задержанный мужчина полностью признал вину в предъявленном обвинении. В ходе следствия он содержался в СИЗО.

Сотрудниками следственного комитета были выполнены все процессуальные действия, которые были направлены на установление всех обстоятельств преступления. Собранные доказательства были признаны достаточными для составления заключительного обвинения. Для его утверждения материалы переданы в областную прокуратуру.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Скотское отношение: в Комсомольске подростки бросали мяч в голову женщины с тростью и обложили ее матом

Полиция нашла подростков, унижавших пожилую женщину на улице Орджоникидзе в Комсомольске-на-Амуре (подробнее)

Мальчик лежал без сознания, а друг судорожно звонил в скорую: что случилось в заброшенном здании Комсомольска

Мальчик упал с 4 этажа в заброшенном здании Комсомольска-на-Амуре (подробнее)

Просто хотел погулять: 90-летний мужчина провалился под лед на Колыме

Сотрудники МЧС из Магадана спасли 90-летнего мужчину, провалившегося ногой под лед (подробнее)