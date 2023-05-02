Просто хотел погулять: 90-летний мужчина провалился под лед на Колыме

Он хотел пройтись и оказался в двух с половиной километрах от берега Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Сотрудники МЧС из Магадана спасли 90-летнего мужчину, провалившегося ногой под лед в бухте Гертнера. Пожилой человек упал на глазах очевидцев и оказался в ловушке. Он не мог самостоятельно выбраться на поверхность и вернуться к берегу.

Мужчина вышел в бухту днем 1 мая. Он отправился на неспешную прогулку вдоль замерзшей воды. Неизвестно, по какой причине, но он решил также пройтись и по льду. Так пешком он ушел на два с половиной километра от берега.

Когда мужчина оказался далеко в глубине бухты, произошла беда. Нога попала в трещину, которую заметить было почти невозможно. Шаткий лед рассыпался, и старичок провалился одной ногой под лед. Вытащить ее обратно он уже не смог.

За происходящим наблюдали местные рыбаки, которые тоже выехали на природу в праздничный день. Они не рискнули идти за пожилым мужчиной на лед и вызвали службу спасения.

- Спасатели МЧС России выехали к месту происшествия на вездеходе «Трэкол». Сотрудники оказали ему помощь, погрузили в вездеход и доставили на берег, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Барышева, начальник отделения информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по Магаданской области.

К счастью, благодаря шинам сверхнизкого давления доехать до мужчины было просто. Спасатели помогли пострадавшему выбраться наружу. Травм он не получил, а также отказался от медицинской помощи. Спасенного жителя доставили домой.

Как объяснили в МЧС, несмотря на опасность, люди продолжают выходить на лед. Сейчас, с наступлением весны и приходом тепла, это категорически запрещено делать. В бухтах Гертнера и Нагаева в настоящий момент очень тяжелая ледовая обстановка, возможен разлом припая, скрытые трещины и подтаявшие участки. В ведомстве объяснили, что ни в коем случае нельзя выходить на лед, даже если со стороны он выглядит прочным.

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