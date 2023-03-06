Могло унести течением: подросток провалился под лед в Хабаровске

Все закончилось благополучно, парень отделался лишь легким испугом и промокшей насквозь одеждой Фото: Елена БЯНКИНА

За минувшие выходные в Хабаровске произошло сразу два случая, когда люди оказались один на один с ледяной пучиной реки Амур. Мужчина на вездеходе ушел под лед в районе арены Ерофей в воскресенье, на помощь к нему подоспели спасатели, хабаровчанина и его транспортное средство пытались вытащить несколько часов к ряду. В субботу в Хабаровске совершенно посторонние прохожие спасли 14-летнего подростка. Парень из чистого любопытства решил прогуляться по замерзшей реке, а через несколько мгновений уже провалился под лед. К счастью, неравнодушные хабаровчане оказались в нужном месте в нужное время и помогли мальчику.

В этом возрасте подростки уже достаточно самостоятельные, решения принимают сами, а передвигаются, конечно, без сопровождения родителей. В этот день парень отправился, как обычно, по своим делам, но, почему то оказался на замерзшей реке. В какой-то момент любопытство взяло верх, и парень ступил на лед, а через несколько мгновений под его ногами затрещало ледяное полотно и мальчик начал проваливаться.

То, что происходит на реке, увидели проходившие чуть выше по пешеходной зоне люди. Мужчина и женщина поспешили на помощь к парню, пока добирались, мальчик уже смог выбраться из воды, но он промок до нитки сам и намочил все, что было в карманах, включая телефон.

- Как говорит сам подросток, ему помогла семейная пара, мужчина и женщина. Они подошли к нему, оказали первую помощь, связались с родителями и отправили парня домой на такси. С ним все в порядке, простудиться в ледяной воде он не успел, - рассказали «КП» - Хабаровск» в ДПСО «Лига Спас».

Поступок пары, оказавшей помощь мальчику, заслуживает уважения. Если бы не хабаровчане, подросток отправился бы домой на автобусе, рискуя подхватить простуду, так как был насквозь промокший. Родители мальчика благодарны им за неравнодушие, за то, что не прошли мимо, когда их сын нуждался в помощи, и сделали все, что от них в тот момент зависело.

К счастью, людей, способных не раздумывая прийти на помощь абсолютно не знакомому человеку в Хабаровске много. Совсем недавно мужчина вытащил бездыханное тело хабаровчанина со дна открытого общественного бассейна и провел реанимационные действия. Под водой мужчина провел около 6 минут, потерял сознание и был уже на волосок от смерти. Массаж сердца и искусственное дыхание помогли - хабарочанин выжил и уже даже выписался из больницы. Со своим спасителем они теперь поддерживают общение.

Между тем, жители региона продолжают подвергать свои жизни неоправданному риску и опасности. Спасатели неоднократно предупреждают, что выходить на лед опасно. А весной, когда на улице устанавливаются плюсовые температуры, это делать особенно рискованно для жизни. Родителей просят проводить больше бесед и разъяснять детям, что выход на лед может обернуться страшной трагедией.

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