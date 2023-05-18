91 гектар земли горит в Хабаровском крае Фото: минлесхоз Хабаровского края

После выходных в Хабаровском крае действовало шесть лесных пожаров. К четвергу удалось потушить половину из них. Еще три возгорания остались в Солнечном, Советско-Гаванском и районе имени Полины Осипенко. Их общая площадь – 91 гектар.

- На местах находятся 259 человек. В их распоряжении 39 единиц техники. К тушению привлечено два самолета C-182 и вертолет Ми-8. Ожидается, что пожары потушат в теение суток, - сказал Максим Гулько, министр лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.

Власти региона на этой неделе ввели режим ЧС в лесах регионального значения. Причиной стала сложная лесопожарная обстановка, вызванная теплой погодой и отсутствием дождей. Запрещено разводить костры, вести любые виды огневых работ и даже заезжать в лес на автомобилях.

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