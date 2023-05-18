Герой России Александр Карелин приехал в Хабаровский край Фото: Александр Никитин

В Хабаровский край приехал Александр Карелин, спортсмен и Герой России. Он планирует посетить Всероссийский турнир по спортивной борьбе, в котором примут участие больше 200 человек из 25 регионов.

- Трехкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира,12-кратный чемпион Европы по греко-римской борьбе, ныне - член Совета Федерации РФ, ведущий активную политическую и общественную деятельность. Признателен Александру Александровичу за то, что он нашел время в своем плотном графике, - сказал Александр Никитин, первый вице-губернатор Хабаровского края.

Кроме того, почетными гостями соревнований стали борцы Мурат Карданов и Александр Игнатенко. Власти считают, что их присутствие - неплохая мотивация для юных спортсменов работать и добиваться высот.

К слову, Хабаровск проведет и другое масштабное соревнование - Открытый Кубок по панна-футболу.

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