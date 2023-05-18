Два случая нелегальной продажи алкоголя выявили за сутки в ЕАО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полицейские Еврейской автономной области проверяют магазины региона на факты продажи нелегального алкоголя. За сутки они выявили два таких случая.

Один из них произошел в магазине села Раздольное Биробиджанского района. Там нашли алкоголь без лицензии.

- По данному факту возбуждено административное производство за оборот этилового спирта, алкогольной продукции с нарушением лицензионных требований, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

А в магазине села Белгородское Смидовичского района сотрудница продала две бутылки по 100 миллиграммов «Этилового спирта 95» местному жителю. Полицейским она сказала, что купила спиртное в Хабаровске. При этом документов на него у женщины не было. Против нее тоже составили протокол за нарушение правил продажи этилового спирта.

К слову, ранее полицейские области просили жителей быть внимательней при покупке спиртного.

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