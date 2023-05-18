Природоохранная прокуратура начала проверку после гибели рыбы в Хабаровском крае Фото: Амурская бассейновая природоохранная прокуратура

В Хабаровском крае массово гибнет рыба. Мертвые тушки находят на побережье проток, впадающих в реку Амур. Накануне стало известно о массовом море рядом с селом Ачан, местный депутат опубликовал видео, где видно на берегу сотни карасей, леща и толстолобиков. 18 мая Амурская бассейновая природоохранная прокуратура организовала проверку уже в связи с сообщениями о массовой гибели рыбы на протоке Малышевской.

Специалисты и ученые осмотрели место, где на берегу лежит мертвая рыба. Предварительно визуальных фактов загрязнения воды они не обнаружили, однако пробы воды все же взяли на анализ.

Накануне эколог Владимир Сидоров сообщил редакции «КП» - Хабаровск», что ситуация тревожная и требует незамедлительного вмешательства. В прошлом году аналогичная история уже происходила, тогда на тушах были раны, язвы и белые пятна. Причиной назвали инфекционное заболевание. Что случилось с рыбой в этом году, будут выяснять ученые.

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