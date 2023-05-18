Электричества несколько дней не было в аэропорту Хабаровского края Фото: ХабАвиа

В аэропорте Май-Гатка, расположенном в Советской Гавани, четыре дня не было света. Его отключили 13 мая из-за пожара в лесной зоне. В итоге сгорело несколько опор ЛЭП.

- На работе аэропорта это не сказалось, мы перешли на резервные источники питания, которые у нас имеются, в штатном режиме принимали и отправляли рейсы в период проведения ремонтных работ энергетиками. Пожар был потушен 15 мая, а ремонтные работы завершены 17-го, уже вечером нас подключили к ЛЭП, - рассказал Дмитрий Вержман, руководитель филиала.

Аэропорт обслуживает компания «Хабаровские авиалинии». Помимо этого, в предприятие входят четыре посадочных площадки в Тугуре, Удском, Чегдомыне и Нелькане, а также воздушная гавань в Николаевске-на-Амуре. Там никаких сбоев не было.

Ранее без электричества остался почти весь поселок Ванино.

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