Электричества несколько дней не было в аэропорту Хабаровского края Фото: ХабАвиа
В аэропорте Май-Гатка, расположенном в Советской Гавани, четыре дня не было света. Его отключили 13 мая из-за пожара в лесной зоне. В итоге сгорело несколько опор ЛЭП.
- На работе аэропорта это не сказалось, мы перешли на резервные источники питания, которые у нас имеются, в штатном режиме принимали и отправляли рейсы в период проведения ремонтных работ энергетиками. Пожар был потушен 15 мая, а ремонтные работы завершены 17-го, уже вечером нас подключили к ЛЭП, - рассказал Дмитрий Вержман, руководитель филиала.
Аэропорт обслуживает компания «Хабаровские авиалинии». Помимо этого, в предприятие входят четыре посадочных площадки в Тугуре, Удском, Чегдомыне и Нелькане, а также воздушная гавань в Николаевске-на-Амуре. Там никаких сбоев не было.
Ранее без электричества остался почти весь поселок Ванино.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru