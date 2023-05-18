53 штрафа оплатил житель Хабаровска Фото: УФССП Хабаровского края

Житель Хабаровска любил погонять. В итоге за превышение скорости он накопил 53 штрафа на общую сумму 30 тысяч рублей. Только оплачивать их не хотел, и в дело пришлось вмешаться приставам.

Сотрудникам отделения в Центральном районе поступил исполнительный лист. Они уведомили об этом мужчину, но тот платить за нарушения не спешил.

- В рамках исполнительного производства судебный пристав сделал запросы в регистрирующие органы и выяснил, что в собственности должник имеет автомобиль. При осуществлении выезда по месту жительства нарушителя на транспортное средство сотрудником службы был наложен арест, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Желание ездить на любимой «ласточке» помогло. Мужчина быстро оплатил долг, и приставы сняли арест.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре оштрафовали подрядчика на 132 миллиона рублей.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.