За продажу меньше грамма наркотика на девять лет осудили жителя Магаданской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Ола Магаданской области осудили 49-летнего мужчину. Его признали виновным в продаже наркотика в значительном размере.

- В октябре 2022 года мужчина за денежное вознаграждение передал своей знакомой наркотик массой 0,3 грамма, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Магаданца приговорили к девяти годам колонии особого режима. Он с приговором не согласился. Адвокат подал апелляцию, в которой посчитал, что решение суда уж слишком сурово. Однако ее отклонили, и приговор остался тем же.

Ранее в Магаданской области задержали 26-летнего сотрудника УФСИН за распространение наркотиков. Что толкнуло молодого парня на преступление - неясно. Он планировал распространить восемь свертков с запрещенным веществом массой чуть больше восьми граммов. Мужчина хотел сделать закладки по всему городу.

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