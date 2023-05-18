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НовостиПроисшествия18 мая 2023 9:18

За продажу меньше грамма наркотика на девять лет осудили жителя Магаданской области

Он пытался обжаловать приговор
Василина ВАСИЛЬЕВА
За продажу меньше грамма наркотика на девять лет осудили жителя Магаданской области

За продажу меньше грамма наркотика на девять лет осудили жителя Магаданской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Ола Магаданской области осудили 49-летнего мужчину. Его признали виновным в продаже наркотика в значительном размере.

- В октябре 2022 года мужчина за денежное вознаграждение передал своей знакомой наркотик массой 0,3 грамма, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Магаданца приговорили к девяти годам колонии особого режима. Он с приговором не согласился. Адвокат подал апелляцию, в которой посчитал, что решение суда уж слишком сурово. Однако ее отклонили, и приговор остался тем же.

Ранее в Магаданской области задержали 26-летнего сотрудника УФСИН за распространение наркотиков. Что толкнуло молодого парня на преступление - неясно. Он планировал распространить восемь свертков с запрещенным веществом массой чуть больше восьми граммов. Мужчина хотел сделать закладки по всему городу.

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