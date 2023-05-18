Без электричества останутся жители Хабаровского края Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько сел Николаевского района останутся без электричества. Об этом местных жителей предупреждает администрация.

Так, в селе Ленинское света не будет 19 мая по нескольким улицам: Ленина, Толстого, Октябрьская, Пионерская, Садовая, Гагарина, Маяковского, Степная, Весенняя, Тургенева. Без электричества жителям придется посидеть пять часов: с 10:00 до 15:00.

В этот же день свет отключат в поселке Агрофирма с 9 до 16 часов. А с 10:00 до 15:00 того же числа электричества не будет в селе Искра.

В селе Новый Быт отключения запланированы на 23 мая. Там электричество перекроют на семь часов: с 10:00 до 17:00.

Причина отключений не сообщается. Все вопросы жители могут задать по телефону: 8 (84494) 6-12-58.

Напомним, в аэропорту Советской Гавани электричества не было несколько дней. Отключения здесь произошли из-за пожара.

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