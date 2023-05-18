Подготовка водителей началась в учебных центрах ВВО Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

В учебных центрах Восточного Военного округа Хабаровского края начали готовить водителей категорий С и Е. Курсы проходят на автодромах. С будущими шоферами проведут теоретические занятия, они изучат характеристики техники и требования безопасности.

- Водители на автомобилях «Урал», «КамАЗ» с прицепами отрабатывают практические навыки управления на автодромах. Масса автомобилей с прицепами увеличивается вдвое и меняет инерционные характеристики состава, становится сложнее трогаться и тормозить, - рассказали в ВВО.

Вождение с прицепом сильно отличается от управления обычным автомобилем, так как контролировать нужно два транспортных средства. В различных погодных условиях он может вести себя по-разному, и без подготовки с ним не справиться.

Кроме того, на службу отправились первые призывники из Хабаровского края. Накануне в регионе прошло торжественное мероприятие.

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