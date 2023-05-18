Виновника смертельной аварии с подростком арестовали в ЕАО Фото: прокуратура ЕАО

В Еврейской автономной области под стражу заключили водителя, виновного в смертельной аварии. ДТП произошло 9 апреля. Тогда в ней погиб 13-летний мальчик. Против водителя завели уголовное дело.

- В ночное время мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобилем и совершил дорожно-транспортное происшествие в районе улицы Центральная села Птичник. 13-летний пассажир автомобиля в результате полученных травм погиб, - рассказали в СУ СК России по ЕАО.

Следователи осмотрели место аварии, допросили свидетелей и назначили судебные экспертизы. Водитель тогда тоже пострадал, все это время он лежал в больнице. После выписки его сразу арестовали. Расследование продолжается.

Напомним, ранее в Хабаровске травмы в аварии получил водитель квадроцикла. На него наехал автомобиль.

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