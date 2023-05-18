Группировку по обороту наркотиков организовали 11 жителей Магадана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магадане зачитали приговор 11 участникам преступной группировки. Им предъявили обвинения не только за участие в незаконном сообществе, но и за хранение наркотиков.

- С января 2021 года по февраль 2022-го злоумышленники на территории Магаданской области занимались незаконным сбытом наркотических средств через различные интернет-площадки, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

В итоге из оборота полиция изъяла больше двух килограммов наркотиков.

Каждого участника лишили свободы. В зависимости от роли в преступной группировке они получили от пяти до 11 лет в колониях общего и строгого режима. Также всем дополнительно ограничили свободу.

Ранее другой житель Магадана получил девять лет колонии строгого режима за то, что продал треть грамма наркотика своей знакомой. Он пытался обжаловать приговор, но безуспешно.

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