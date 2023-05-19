«Прокачался» на 200 тысяч: школьник оплатил игровую валюту деньгами матери в Амурске

Подросток перевел мошенникам 200 тысяч рублей с карты матери в Хабаровском крае Фото: Василий Вахрин

33-летняя амурчанка обратилась в полицию после того, как ее сын отправил 200 тысяч рублей мошенникам. Женщина рассказала, что ему в мессенджер написали с незнакомого номера и предложили купить игровую валюту. Подростку эта идея показалась отличной возможностью, чтобы улучшить персонажа.

- Школьник взял телефон матери и передал собеседнику данные банковской карты и фото последних операций по счету. Это позволило аферистам списать 200 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Как итог, женщина потеряла все накопления, а ее сын остался без обещанной валюты. Теперь полиция разыскивает причастного к краже.

Ранее жертвой мошенников стала жительница Хабаровска, которая решила заработать в Интернете, а в итоге потеряла почти 200 тысяч рублей.

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