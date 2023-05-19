В Биробиджане отправили под стражу подозреваемого в сборе информации для спецслужб Украины

По данным ведомства, биробиджанец собирал сведения о деятельности вооруженных сил России в зоне СВО Фото: Александр ГЛУЗ

Оперативники арестовали жителя Биробиджана, который сотрудничал со Службой безопасности Украины. По версии следствия, мужчина работал по заданию спецслужб за деньги. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ЕАО.

По данным ведомства, биробиджанец собирал важную информацию о работе российских войск в зоне спецоперации. Также мужчина искал исполнителей диверсий на транспортных объектах. Причем предполагалось, что эти акты произойдут по всей стране. Полученную информацию подозреваемый отправлял в СБУ.

- Уголовное дело заведено о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста, - добавили в ФСБ.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Подозреваемому грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

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