Работал на украинские спецслужбы: житель ЕАО поставлял СБУ важные данные и искал диверсантов для атак на инфраструктуру

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста. Тематическое фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Биробиджане сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в секретном сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). По версии следствия, мужчина сливал спецслужбе информацию о спецоперации и вербовал тех, кто готов был нанести урон ЕАО. Заведено уголовное дело.

Подозреваемого завербовал представитель украинской спецслужбы через интернет, как давно - не раскрывается. Биробиджанец получал задания от связного СБУ, за их выполнение получал деньги. Сумма вознаграждений также не называется.

Мужчина, по данным ФСБ, собирал информацию о деятельности Вооруженных сил России в зоне СВО. Также в обязанности биробиджанца входил подбор исполнителей диверсий на объектах транспортной инфраструктуры. Собранные сведения подозреваемый передавал в СБУ.

- В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией». По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде ареста, - прокомментировала Анастасия Королева, представитель УФСБ России по Еврейской автономной области.

Максимальное наказание по статье - от трех до восьми лет колонии. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Напомним, что на Дальнем Востоке задержано несколько человек, поставлявших СБУ важные данные. В ЕАО на украинские спецслужбы работал ученый-геодезист Валерий Качин. Он, по версии следствия, собирал и передавал данные о критически важных объектах инфраструктуры ЕАО. Ученого обвинили в госизмене.

Несколько человек за госизмену осудили в Хабаровском крае. В. Мамукова отправили в колонию за попытку продать украинским спецслужбам сведения о транспортной инфраструктуре края. По аналогичной статье задержаны активистка движения «ЯМыФургал» из Хабаровска и мужчина из Комсомольска. Первая, по данным ФСБ, финансировала украинскую армию, второй хотел продать сведения о военных и стратегических объектах региона.

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