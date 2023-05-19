Специалистов учат вести госпаблики в сфере культуры и образования в Хабаровском крае Фото: ЦУР Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается обучение специалистов, которые ведут госпаблики в сфере образования и культуры. Этим занимается Центр управления регионом.

- Учреждения образования и культуры занимаются всесторонним воспитанием молодежи, поэтому контент, который публикуется в пабликах этой сферы, должен иметь не только смыслы, но и отвечать трендам соцсетей, - рассказали в ЦУР Хабаровского края.

19 мая специалисты провели занятия в Комсомольском районе. «Студентам» рассказали о текущей ситуации в медиа, основных законах по ведению соцсетей, работе с интерактивными форматами, а также научили отрабатывать информационные риски.

Вести соцсети госучреждениям поручили с декабря прошлого года. Обязательны сообщества во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», канал в Telegram – по желанию.

Список всех официальных пабликов можно посмотреть здесь.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.