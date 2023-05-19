Женщина сбила мужчину на мопеде в Комсомольске-на-Амуре Фото: ГИБДД Комсомольска-на-Амуре

Вечером 18 мая в Комсомольске-на-Амуре произошла авария с мопедом. Около 20:10 в районе дома №27 по улице Советской его сбила женщина.

- Женщина-водитель автомобиля Toyota-Nadia при перестроении из крайнего левого ряда не убедилась в безопасности маневра, не уступила дорогу и совершила столкновение с электромопедом под управлением мужчины 28 лет, который двигался в крайнем правом ряду попутного направления, - рассказали в ГИБДД Комсомольска-на-Амуре.

Сообщается, что женщина водит автомобиль всего три года, тогда как стаж мужчины - девять лет. В итоге он получил несерьезные травмы. Врачи назначили ему домашнее лечение.

Ранее в Хабаровске аварию устроил водитель «УАЗа», нарушив правила дорожного движения. Он подрезал легковой автомобиль, в итоге произошло столкновение. Сам мужчина пострадал, его с травмами увезли в больницу.

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