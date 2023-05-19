Ради поездки за границу житель Хабаровска заплатил штраф Фото: Даниил ОПАРИН

Приятели из Хабаровска решили организовать проведение азартных игр. Они купили семь комплектов оборудования, но их засекла полиция. Одному из мужчин назначили штраф в 100 тысяч рублей.

Дело передали приставам, те завели производство и сообщили об этом должнику.

- Пристав применил комплекс мер принудительного исполнения: сделал ряд запросов в регистрирующие органы, вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств должника, вынес постановление об обращении взыскания на заработную плату должника, - рассказали в УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Также мужчине запретили выезжать за границу. Это и помогло: хабаровчанин как раз собирался в отпуск. Тогда он быстро оплатил штраф и исполнительский сбор в семь тысяч рублей.

Ранее в Хабаровском крае школьник оплатил игровую валюту деньгами матери.

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