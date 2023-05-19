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НовостиОбщество19 мая 2023 6:42

Ради поездки за границу житель Хабаровска заплатил штраф

Ранее он организовал азартные игры
Василина ВАСИЛЬЕВА
Ради поездки за границу житель Хабаровска заплатил штраф

Ради поездки за границу житель Хабаровска заплатил штраф

Фото: Даниил ОПАРИН

Приятели из Хабаровска решили организовать проведение азартных игр. Они купили семь комплектов оборудования, но их засекла полиция. Одному из мужчин назначили штраф в 100 тысяч рублей.

Дело передали приставам, те завели производство и сообщили об этом должнику.

- Пристав применил комплекс мер принудительного исполнения: сделал ряд запросов в регистрирующие органы, вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств должника, вынес постановление об обращении взыскания на заработную плату должника, - рассказали в УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Также мужчине запретили выезжать за границу. Это и помогло: хабаровчанин как раз собирался в отпуск. Тогда он быстро оплатил штраф и исполнительский сбор в семь тысяч рублей.

Ранее в Хабаровском крае школьник оплатил игровую валюту деньгами матери.

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