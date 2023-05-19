Перевозки по маршруту «Речной вокзал – Победа» возобновляются в Хабаровском крае Фото: минтранс Хабаровского края

В Хабаровском крае поднялся уровень воды в реках Тунгуска и Кур. Поэтому жители региона смогут снова ездить по полному маршруту «Речной вокзал - Победа». Напомним, общественный транспорт ходил лишь до остановки «Улика-Павловка». А уже с 20 мая начнут ходить теплоходы до поселка Победа.

- Согласно расписанию, речные трамвайчики курсируют по маршруту «Речной вокзал - Победа» по средам, субботам и воскресеньям. Первый рейс отправляется из Хабаровска в 7:30 утра, - рассказали в минтрансе Хабаровского края.

А вот рейс «Речной вокзал - Парус» пока еще выполняется до остановки «Протока Осиновая». Как только водный транспорт вновь начнет ходить по всему маршруту, в министерстве сообщат дополнительно.

Напомним, с 22 мая автобус №52 в Хабаровске на все лето изменит свою схему движения.

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