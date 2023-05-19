Часть улицы Павла Морозова перекроют на четыре дня в Хабаровске Фото: МУП «Водоканал»
С 19 по 23 мая улица Павла Морозова будет частично перекрыта как в направлении центра, так и в сторону Индустриального района. Движение ограничат на участке от переулка Спортивного до Инского.
- Также специалисты проводят работы по укладке асфальта на Пионерской. Работы ведутся в районе дома №4 на переулке Спортивном. До их окончания движение по третьей полосе будет перекрываться до 18:00, - рассказали в МУП «Водоканал».
На Пионерской работы планируют закончить 25 мая. Хабаровчан просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам.
Ранее стало известно, что автобус №52 изменит схему движения на три месяца. Он начнет ездить по новому маршруту уже 22 мая.
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