Часть улицы Павла Морозова перекроют на четыре дня в Хабаровске Фото: МУП «Водоканал»

С 19 по 23 мая улица Павла Морозова будет частично перекрыта как в направлении центра, так и в сторону Индустриального района. Движение ограничат на участке от переулка Спортивного до Инского.

- Также специалисты проводят работы по укладке асфальта на Пионерской. Работы ведутся в районе дома №4 на переулке Спортивном. До их окончания движение по третьей полосе будет перекрываться до 18:00, - рассказали в МУП «Водоканал».

На Пионерской работы планируют закончить 25 мая. Хабаровчан просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам.

Ранее стало известно, что автобус №52 изменит схему движения на три месяца. Он начнет ездить по новому маршруту уже 22 мая.

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