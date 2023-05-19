Житель Приамурья приехал на работу в Магаданскую область с наркотиками в багаже Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Колыме вынесли приговор жителю Приамурья. Он осужден за незаконную перевозку крупной партии наркотиков. Против него завели уголовное дело.

- В феврале 2023 года мужчина прибыл из Благовещенска в Магаданскую область, чтобы работать здесь в золотодобывающей артели. Для личного потребления он приобрел наркотик в крупном размере, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Преступление удалось пресечь сотрудникам полиции.

Мужчину признали виновным и приговорили к 3,5 года условного лишения свободы. Еще четыре года станут для него испытательным сроком. Кроме того, он должен обратиться к врачу-наркологу и при необходимости пройти курс лечения от наркотической зависимости.

Ранее полиция нашла у жителя Хабаровского края запрещенную рассаду. Дома у него было 53 куста конопли.

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