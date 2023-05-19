Житель Магаданской области пришел в гости без спроса и побил хозяина за равнодушие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омсукчанском районе приговор суда выслушает мужчина. Его обвиняют в краже и побоях.

В марте 2023 года он пришел с компанией друзей в гости к знакомому, который их не приглашал. Хозяин виду не подал, но гостей встретил равнодушно. Мужчине это не понравилось. Завязался конфликт, переросший в драку.

- Злоумышленник сначала побил хозяина, а после тайно похитил из квартиры сотовый телефон и деньги, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Ущерб составил пять тысяч рублей. К слову, раньше мужчина уже привлекался к ответственности.

Напомним, ранее для жителя Колымы драка закончилась смертью. Он пришел в гости к знакомому, который приехал на вахту из Бурятии. Мужчины повздорили, и магаданца сильно избили. Его забрали на скорой в реанимацию, где он и скончался от полученных травм.

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