Житель Магаданской области пришел в гости без спроса и побил хозяина за равнодушие
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Омсукчанском районе приговор суда выслушает мужчина. Его обвиняют в краже и побоях.
В марте 2023 года он пришел с компанией друзей в гости к знакомому, который их не приглашал. Хозяин виду не подал, но гостей встретил равнодушно. Мужчине это не понравилось. Завязался конфликт, переросший в драку.
- Злоумышленник сначала побил хозяина, а после тайно похитил из квартиры сотовый телефон и деньги, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.
Ущерб составил пять тысяч рублей. К слову, раньше мужчина уже привлекался к ответственности.
Напомним, ранее для жителя Колымы драка закончилась смертью. Он пришел в гости к знакомому, который приехал на вахту из Бурятии. Мужчины повздорили, и магаданца сильно избили. Его забрали на скорой в реанимацию, где он и скончался от полученных травм.
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