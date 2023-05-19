Пал сухой травы потушили в Хабаровске Фото: МЧС Хабаровского края

Утром 19 мая в Хабаровске загорелась сухая трава. Сообщение о пожаре на острове Дачный поступило спасателям в 8:43. Специалисты отряда из села Ракитное выехали на место.

- По прибытии к месту вызова на катере было установлено, что горела травяная растительность на площади три тысячи метров по фронту, - рассказали в ГУ МЧС Хабаровского края.

Потушить огонь удалось с помощью ранцевых огнетушителей. Правда, на это ушло несколько часов: полностью ликвидировали пожар спасатели только в 13:53. Несмотря на это, им удалось не дать палу распространиться на дачи и хозпостройки.

Обстановка с лесными пожарами в регионе пока не улучшается. Ранее в Хабаровском крае установили максимальный класс пожарной опасности - пятый. Его объявили в Амурском районе. В Ванинском пока обстановка чуть лучше - там четвертый класс.

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