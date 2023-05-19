Режим ЧС из-за пожаров ввели в заповедниках Хабаровского края Фото: Заповедное Приамурье

Обстановка с пожарами накаляется в Хабаровском крае. С 19 мая в заповедниках региона ввели режим ЧС. Он продлится до 5 июня.

- В этот период запрещено посещение гражданами в целях экскурсий территорий государственных природных заповедников «Болоньский», «Большехехцирский» и Комсомольский» без сопровождения государственными инспекторами учреждения, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Также людям нельзя посещать национальный парк «Анюйский» - кроме групп, которые сопровождают туроператоры и сотрудники парка. Также нельзя ночевать вне кордонов парка и глэмпинга. Согласование на посещение заказников можно получить, только если это разрешили лесничества минлесхоза Хабаровского края.

Ранее в Хабаровске на острове Дачный загорелась сухая трава. Пожар начался утром 19 мая, на место выехали спасатели из села Ракитное.

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