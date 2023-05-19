Мужчина поругался с возлюбленной и обвинил ее в краже денег в Хабаровском крае
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жителю Вяземского района придется ответить за ложный донос. Он обратился в полицию и заявил, что у него пропали деньги. Полицейские начали проверку и выяснили, что никто их не крал.
- По словам фигуранта, у него произошел конфликт с бывшей сожительницей. Для того чтобы отомстить женщине, он решил сообщить о якобы ее причастности к краже у него семи тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Уголовное дело завели в итоге против мужчины. За ложный донос он может отправиться за решетку на три года. Теперь 66-летний обманщик находится под подпиской о невыезде.
Напомним, в Биробиджане арестовали подозреваемого в сборе информации для спецслужб Украины. По данным ФСБ, мужчина подбирал диверсантов и собирал важные данные. В итоге его заключили под стражу.
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