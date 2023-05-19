71-летний директор школы похитил на работе около миллиона рублей в Магадане Фото: Даниил ОПАРИН

Полицейские Магадана обнаружили факт мошенничества в одном из образовательных учреждений города. Руководитель с использованием своего положения присвоил себе значительную сумму денег.

- Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД во взаимодействии с оперативниками ОЭБиПК ОМВД России по городу Магадану выявлен факт мошеннических действий с использованием своего служебного положения, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Выяснилось, что 71-летний начальник одного из образовательных учреждений города внес ложные данные в отчеты, которые предоставлялись для начисления субсидии. В итоге он обогатился на 965 тысяч рублей.

Заведено уголовное дело. Директору грозит до шести лет колонии.

Напомним, в Хабаровском крае школьник потратил в интернете больше 200 тысяч рублей из кошелька матери.

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