71-летний директор школы похитил на работе около миллиона рублей в Магадане
Фото: Даниил ОПАРИН
Полицейские Магадана обнаружили факт мошенничества в одном из образовательных учреждений города. Руководитель с использованием своего положения присвоил себе значительную сумму денег.
- Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД во взаимодействии с оперативниками ОЭБиПК ОМВД России по городу Магадану выявлен факт мошеннических действий с использованием своего служебного положения, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.
Выяснилось, что 71-летний начальник одного из образовательных учреждений города внес ложные данные в отчеты, которые предоставлялись для начисления субсидии. В итоге он обогатился на 965 тысяч рублей.
Заведено уголовное дело. Директору грозит до шести лет колонии.
Напомним, в Хабаровском крае школьник потратил в интернете больше 200 тысяч рублей из кошелька матери.
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