Больше 80 тысяч рублей вытащил из кассы продавец в Магадане Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки полиция Магадана получила 124 сообщения о преступлениях. По разным причинам в отделения доставили девять человек.

Одним из них оказался 25-летний продавец, работавший раньше в магазине по улице Коммуны в Магадане. В какой-то момент он осмелел и стал вытаскивать из кассы деньги.

- В период с апреля по май он похитил 82 тысячи рублей из кассового аппарата, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Против молодого человека завели уголовное дело по статье «Кража». Теперь нечестному продавцу грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Магаданской области к мужчине пришли непрошенные гости. Хозяин не стал высказывать недовольства, но встретил их равнодушно. Одному из посетителей это не понравилось, и он стал спорить с владельцем жилища. Конфликт перерос в драку - гость мало того, что избил хозяина, так после этого еще и обокрал.

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