Пенсионерку спасли пожарные в ЕАО
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Житель Еврейской автономной области решил проведать пожилую маму. Пришел в гости, а она не открыла. За дверью лишь еле слышался слабый голос родственницы.
Мужчина позвонил в МЧС. На место быстро приехали спасатели. Они вооружились инструментами и вскрыли дверь, закрытую лишь на щеколду.
- Хорошо, что сын навещал маму, и мы успели вовремя. Подобные вызовы практически ежедневны. Печально, но факт: не всегда человек за дверью дожидается помощи, - рассказал Максим Гольцов, спасатель.
Сотрудники МЧС обратились к жителям области: почаще звоните и навещайте пожилых родственников. Проверяйте, как дела у одиноких соседей. Такое внимание может спасти им жизнь.
Ранее в соцсетях Хабаровска появилась информация о запертых в картере троих детях и собаке. Полиция города прокомментировала это сообщение.
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