Пенсионерку спасли пожарные в ЕАО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Еврейской автономной области решил проведать пожилую маму. Пришел в гости, а она не открыла. За дверью лишь еле слышался слабый голос родственницы.

Мужчина позвонил в МЧС. На место быстро приехали спасатели. Они вооружились инструментами и вскрыли дверь, закрытую лишь на щеколду.

- Хорошо, что сын навещал маму, и мы успели вовремя. Подобные вызовы практически ежедневны. Печально, но факт: не всегда человек за дверью дожидается помощи, - рассказал Максим Гольцов, спасатель.

Сотрудники МЧС обратились к жителям области: почаще звоните и навещайте пожилых родственников. Проверяйте, как дела у одиноких соседей. Такое внимание может спасти им жизнь.

Ранее в соцсетях Хабаровска появилась информация о запертых в картере троих детях и собаке. Полиция города прокомментировала это сообщение.

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