Лучшего водителя автобуса выберут в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске ко Дню города пройдет конкурс «Лучший по профессии». На этот раз рядом с ареной «Ерофей» в мастерстве будут соревноваться водители общественного транспорта.

- Данное мероприятие включает в себя не только соревнования водителей автобусов в знании правил дорожного движения и скоростном маневрировании, но и выставку современных марок автобусов, - рассказали в администрации Хабаровска.

Программой запланированы выступления творческих коллективов, конкурсов для детей и взрослых. Они смогут проверить знания истории города и правил дорожного движения.

Мероприятие организует управление промышленности, транспорта, связи администрации города. Начало запланировано на 20 мая на 12:00.

Напомним, специалистов госучреждений в Хабаровском крае продолжают учить вести паблики в социальных сетях в сфере культуры и образования. Недавно прошли занятия в Комсомольском районе.

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