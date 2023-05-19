Пассажир автобуса попал в больницу после ДТП с фурой в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска

В Хабаровске 19 мая около 15:30 произошла авария с маршрутным автобусом и большегрузом. Она случилась недалеко от дома №19 по улице Воронежской. Не обошлось без пострадавших.

- По предварительным данным, водитель, управляя грузовым автомобилем DAF, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении, и совершил столкновение с пассажирским автобусом Daewoo маршрута №11, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.

В итоге травмы получил пассажир общественного транспорта. Сейчас он находится в больнице, ему помогают врачи. На месте работают сотрудники полиции и Госавтоинспекции. Им предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

Ранее в Хабаровске женщина на иномарке сбила мужчину, который ехал на мопеде. Она нарушила правила дорожного движения при перестроении и наехала на двухколесный транспорт. Его водитель пострадал, но несерьезно. Ему назначили амбулаторное лечение.

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