Жильцов аварийного дома на Бассейновом переулке ищет мэрия Магадана Фото: администрация Магадана

Администрация Магадана объявила в розыск жильцов дома №10 а по Бассейновому переулку. Здание признано аварийным, и его нужно снести. Его жителей ищут, чтобы выдать им ключи от новых квартир.

- Чтобы предоставить помещения взамен занимаемых, разыскивают жильцов квартир №34, 43, 56 и 66, - рассказали в администрации Магадана.

Получателей новых квартир ждут по адресу: Магадан, улица Горького, 16, кабинеты 203 и 205. Здесь находится «Горжилсервис». Задать все вопросы можно по контактному телефону: 8(4132) 62-43-29. Ответственный - Оксана Маликова, начальник отдела учета муниципального жилищного фонда. Она принимает по понедельникам и четвергам с 14 до 17 часов.

Напомним, в Магаданской области восстановили движение по дороге Авенирыч-Сеймчан. Ранее магистраль перекрывали для автомобилей из-за паводка. Дорогу затопило и сильно размыло.

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