СКР проводит заинтересовался дракой компании пьяных парней с участковым в Комсомольске-на-Амуре

Полицейский попытался скрутить дебошира, но тот не дался и полез драться
Фото: Скриншот с видео
СКР подключился к истории с дракой между полицейскими и парнями в общежитии Комсомольска 17 мая. Напомним, что шумная компания выпивала и мешала спать другим жильцам. Прибывший участковый попытался разогнать вечеринку.
На призывы прекратить нарушать общественный порядок в адрес полицейского посыпались оскорбления и маты. Один из парней начал выталкивать участкового в общий коридор общежития. Полицейский попытался скрутить дебошира, но тот не дался и полез драться.
В итоге парень был задержан, тусовка завершилась. Теперь в ситуации разбираются правоохранительные органы.
- В ходе проверки следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего, проводятся опросы очевидцев случившегося, по итогам проверки будет дана всесторонняя оценка действиям граждан и сотрудника полиции, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.
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